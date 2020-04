Nainggolan: "Tornerei alla Roma, Totti il più forte di tutti"

ROMA - A tutto Nainggolan. Il centrocampista del Cagliari si è raccontato in una diretta Instagram parlando degli anni indimenticabili alla Roma, ma anche del suo doloroso addio per passare all'Inter: "Sono andato via dalla Capitale per rispettare soprattutto me stesso. Uno ha fatto delle cose dietro le spalle, a mia insaputa. Per come sono fatto io non potrei neanche salutare una persona del genere. Visto che vuoi che vado via, decido io dove andare. Nessun problema nello spogliatoio".

Nainggolan: "Tornerei alla Roma"

Al suo arrivo a Milano però il morale non era alle stelle: "Nulla togliere ai tifosi dell’Inter però se tu mi chiedevi se ero più contento di essere arrivato all’Inter o più triste di aver lasciato la Roma, ti dicevo che ero più triste di essermene andato". Il cuore Radja l'ha lasciato a Trigoria: "Tornerei alla Roma. Se ci fossero i presupposti io tornerei. Ho vissuto anni bellissimi, una piazza che mi vuole bene e a cui io voglio bene e ho dato tutto. Che cosa mi manca di Roma? Le serate (ride, ndr). No, no scherzo, mi manca tutto di Roma. Ho rivisto da poco la partita contro il Barcellona e quando sentivo l’inno ho scritto un sacco di cose al gruppo. Venendo quella partita ancora mi venivano i brividi. Era talmente un mondo naturale per me Roma che mi manca. Sono successe queste cose qua poi. Vediamo. La porta è sempre aperta". Poi un aneddoto della sua esperienza in giallorosso: "Ce ne sono tanti, ma quello che accade nello spogliatoio resta la. Ogni tanto arrivato stanco e mi addormentavo sul lettino (ride, ndr)".

Osvaldo: "A Roma stavano per uccidermi. Totti? Ben dotato..."

Il derby di Roma e quello di Milano

"Quello di Roma è un’altra cosa. San Siro ti fa molto più effetto perchè è molto più attaccato però durante la settimana non lo senti come lo senti a Roma. De Rossi poi ti faceva una testa così durante la settimana, aveva la vena che gli scoppiava. Ti caricava in una maniera incredibile durante gli allenamenti. A Roma ti prendono per il culo pure un mese dopo. A Milano dopo la partita è finito tutto".

Nainggolan e Spalletti

"Lui è un allenatore che calcisticamente per me è il più forte che ho avuto. Io Allegri l’ho vissuto poco, solo sei mesi. Per le mie caratteristiche Spalletti era il migliore. A volte come uomo è molto duro. Prima mi dicevano che era un po’ diverso. Penso che quando c’è da combattere o andare addosso ai giocatori lui ci va. Fa parte della sua personalità".

Perotti e il suo futuro, parla il padre: "Magari arrivano i cinesi..."

Nainggolan e i compagni più forti

"Scontato, il più forte è Totti, ma ho giocato con tantissimi giocatori bravi. Quando Pjanic giocava mezzala e le sue qualità uscivano ancora di più fuori. Dzeko per me è la prima punta più forte con cui ho giocato. Più di Lukaku e Icardi perchè lui fa tutto. Fa assist, gol, tiene palla. è un giocatore tecnico per la sua altezza, veloce. Mi piace tanto. Icardi in area è il più forte di tutti. Lukaku ha la potenza fisica. Un Lautaro già somiglia di più a Dzeko. Tiene bene palla, è forte fisicamente però per tecnica è un giocatore fortissimo".

Nainggolan su Totti e De Rossi

"Vedevo Totti e De Rossi e pensavo che non fosse normale stare con fenomeni del genere, ma sono i primi che ti accolgono e ti prendendo per braccio. Mai vere le cose dette sul fatto che creassi problemi negli spogliatoi. Ho il mio carattere, sono diretto e quando c’erano problemi dicevo sempre la mia".

Kean viola la quarantena per una festa "selvaggia". L'Everton: "Siamo scioccati"

Nainggolan sulla Lazio e la Juventus

"Mi ricordo un derby che abbiamo vinto 2-0 e giocavo in mezzo al campo con Vainqueur, ma senza i vari De Rossi e Pjanic per infortunio. Era la mia prima da capitano e sarebbe stata più difficile". Sulla Juventus: "Io non odio nessuno. Non sono mai andato alla Juve perché non sentirei mio uno Scudetto con cinque partite l’anno. Da lì nasce la mia dichiarazione che vincere dieci volte a Torino è come vincere una volta a Roma. Io ho sempre ragionato così".

Nainggolan: "Scaricato dall'Inter"

“Sono ritornato perché sono stato scaricato. Ero andato in Cina e sapevo di non poter fare le amichevoli. Credevo avessero cambiato idea all’Inter e sono partito. Succede il contrario di ciò che avevo pensato e poi mi chiama Giulini, che già mi cercava dall’anno prima, e mi dice che vuole riportarmi a Cagliari a fine carriera. Quando ha saputo di questa occasione ci siamo sentiti e mi ha stimolato a ritornare. C’erano altre proposte e avevo sentito anche la Fiorentina, la Sampdoria. Il Cagliari sta facendo un campionato diverso. Volevo ritrovare la serenità”.



Nainggolan: "Torniamo a giocare"

Chiusura sulla crisi Coronavirus e la possibilità di tornare in campo: "Penso sia giusto finire la stagione, non è giusto lasciare un campionato alla 25esima giornata. Giocare in casa o fuori cambierà poco perché sarà a porte chiuse. Scudetto? La Juventus, senza togliere nulla alla Lazio che sta facendo miracoli. Alla Juventus hanno tanti giocatori e hanno un gruppo più numeroso. La Lazio se la deve giocare per forza perché sta lì e prima o poi la Juve uno scudetto deve anche perderlo. L’Inter ha cambiato tanto: giocatori, stile di gioco, fisico. E’ sempre lì, ma manca sempre quel tassello. Quando deve vincere per superare la Juve, non vince”.