Totti-Cassano show a Fifa contro un super Immobile. Ecco chi ha vinto

ROMA - Antonio Cassano e Francesco Totti, ex compagni di squadra alla Roma e amici da anni, uniti nella battaglia contro il Coronavirus. Secondo appuntamento di "United per l'Italia", l'evento speciale che ha già visto calciatori professionisti e gamers sfidarsi in un 11 vs 11 su Fifa 20. Ospiti questa sera nella diretta di Sky i due ex giallorossi che si sono sfidati con il Joystick contro il team di Ciro Immobile, attaccante della Lazio per un derby tutto virtuale. Una partita per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile Italiana: ha vinto la squadra che ha realizzato più gol nei diversi round della competizione. Le due squadre hanno giocato nella modalità pro-club, ovvero i giocatori hanno utilizzato solo loro stessi: Subito show di Totti nel pre gara: "Sono agguerriti? Mi hanno chiamato per questo! L'attrzzatura? L'ho rubata a mio figlio Cristian...". Poi su un derby Nesta-Totti alla Play nel 2002: "Stiamo parlando dell'infanzia... Prima di sposarmi giocavo tanto ai videogiochi, ora mi alleno con Cristian ma mi disintegra... Il cucchiaio a Fifa? Non so farlo, ci provo... L'avatar? Mi hanno fatto un po' butterato, sembro Cassano".

Immobile ha ironizzato invece sulla squadra avversaria: "Sono un po' preoccupato, è una squadra tosta questa volta...". Poi sulla situazione del calcio: "Il mio appello di ieri era doveroso farlo, bisogna pensare alle persone che non guadagnano tanto come i giocatori. Dobbiamo pensare a loro, ai magazzinieri, ai fisioterapisti che come tanti italiani stanno soffrendo".

Team blu (4-3-2-1): Iperzenit; Oddo, Mandragora, Veloso, Lezzerini; Orsolini, Parigini, Bertolacci; Totti, Cassano; Petagna.

Team bianca (4-4-2): Zetto 95; Pisacane, Gollini, Materazzi, Donati; Cerci, Masini, Quintero, Lasagna; Immobile, Simeone.

Prima partita: Team blu-Team bianco 3-6 [Bianchi: Simeone (3), Cerci (2), Immobile] [Blu: Totti, Cassano, Orsolini]

Nella prima partita tripletta di Simeone: "Ho giocato bene e giochiamo a memoria (ride, ndr)". Doppietta di Cerci che ha sbagliato però un rigore: "Sono partito bene con il rigore (ride, ndr), ma ci troviamo alla grande davanti!". Ha segnato anche Ciro Immobile: "Da capitano devo menzionare tutti i miei compagni, sono stati stratosferici. Grazie a Lasagna che mi ha aiutato per il gol!".

Seconda partita: Team blu-Team bianco 0-3 [Totti-Cassano, Petagna]

Super gol di Francesco Totti con il tiro a giro sul secondo palo, poi tanti fraseggi con Cassano tra colpi di tacchi, filtranti e lanci lunghi: "Ho fatto un gol alla Del Piero - le parole di Totti -. Oggi l'ho chiamato gli ho chiesto come calciare in quella posizione, non è un gol da me! Però scusate, ma chi è l'arbitro? Due gol in fuorigioco e due rigori contro, ma com'è possibile? Ma non cerchiamo alibi, andiamo contro tutto e tutti!".

Immobile invece sfortunato, ha sbagliato due calci di rigore: "Ragazzi il portiere vede il mirino, è normale che li pari... Dobbiamo migliorare in quel fondamentale, tocca lavorare e fare un allenamento sui rigori (ride, ndr). Gli srbitri? Capisco il disappunto di Francesco ma è rigore quando l'arbitro fischia!".

Terza partita: Team blu-Team bianco 4-3 [Bianchi: Cerci (2)] [Orsolini (2), Cassano, Parigini]

Grande partita di entrambe le squadre, soprattutto nel secondo gol della squadra blu: prima con il cucchiaio di Totti che ha preso la traversa, poi con il gol di Cassano: "Peccato che non ho segnato...". La vittoria è andata alla squadra blu per 10 reti a 9 nel conto totale delle partite.

Nelle interviste post partita, Orsolini il migliore in campo: "Ho una pezza (sono sudato, ndr) che non potete capì! Ho sfatato il tabù dal dischetto!". Cerci capocannoniere: "È andata bene. Sono partito un po' con la retro ma poi mi sono sciolto". Materazzi: "Cosa non ha funzionato? La connessione internet! Non ho capito il tradimento del portiere che all'andata giocava per noi". Oddo replica divertito: "Questa è la classica cultura degli alibi!". Gol della vittoria di Parigini: "Gol vittoria, meno male perché ne avevo sbagliati cinque o sei!". Pisacane ha giocato tutta la partita accanto al figlio piccolo: "Ma Cerci non mi ha mai dato una palla!". Donati ha sbagliato un gol invece all'ultimo minuto: "Il joystik ne ha pagato le conseguenze!" Bertolacci: "Le squadre erano più equilibrate e si è vista la differenza!". Veloso: "Ho fatto una buona coppia con Madragora per tenere a bada Immobile e Simeone". Lezzerini sincero: "Mi ero emozionato sul cucchiaio di Totti". L'ex capitano della Roma: "Io invece mi sono emozionato sullo scatto che ho fatto! La rivincita a Immobile? Non lo so, ci pensiamo. Faremo un summit con la squadra e vi faremo sapere! Ma squadra che vince non si cambia". Bertolacci, cuore romanista: "Palla a te e ci abbracciamo!".