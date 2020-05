Regione, ok agli allenamenti individuali. La Roma: "Grazie per la sensibilità"

ROMA - È arrivato il via libera della Regione Lazio per gli allenamenti individuali delle squadre nei centri sportivi. I giocatori della Roma potranno dal 6 maggio tornare a Trigoria per riprendere ad allenarsi, sempre con la massima sicurezza vista l'emergenza Coronavirus. Il club giallorosso questa sera ha pubblicato una nota a seguito del provvedimento: "La Roma ringrazia la Regione Lazio per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra. Dalla prossima settimana i calciatori potranno svolgere visite mediche e allenamenti individuali a Trigoria, osservando le linee guida relative al distanziamento sociale".

