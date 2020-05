Roma, Zaniolo e Sara smettono di "seguirsi": è di nuovo crisi?

ROMA - Defollow e silenzio social. Nicolò Zaniolo e Sara Scaperotta potrebbero essere vicini a una nuova rottura: l'indizio arriva proprio dai social tanto usati da entrambi per dichiarare il loro amore al mondo intero. Su Instagram però i due hanno smesso di seguirsi, e sotto le foto pubblicate della loro vita quotidiana (in isolamento) non ci sono più i like che si mettevano quasi a tempo di record appena pubblicato il nuovo post. Una crisi in corso? L'ultima risale allo scorso capodanno quando la coppia era partita per Dubai salvo poi fare ritorno In Italia appena 48 ore dopo per la momentanea rottura.

Sara, la studentessa che ha rubato il cuore di Zaniolo

Dopo quello che è sembrato un flirt con l'attrice Elisa Visari, agli inizi di febbraio, Zaniolo è poi tornato sui suoi passi e durante l'infortunio al crociato è tornato tra le braccia di Sara che lo ha sostenuto sia nei giorni a Villa Stuart, sia durante il recupero nel suo appartamento all'Eur. Adesso però sembra essere nata una nuova crisi, il tempo dirà se passeggera o stavolta definitiva.