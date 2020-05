"Offerta dagli Stati Uniti per Pastore". Ma l'agente frena: "Per ora nulla..."

ROMA - "Non voglio tornare in Argentina subito, voglio prima terminare i tre anni di contratto con la Roma". Le parole di Javier Pastore di qualche settimana fa potrebbero già essere dimenticate per nuove indiscrezioni di mercato. La Roma ha bisogno di cedere il giocatore che percepisce oltre 4,5 milioni di euro netti a stagione, troppi visto il bilancio in perdita del club giallorosso. Ecco allora sorgere di nuovo l'ipotesi Mls. Dopo le recenti manifestazioni di interesse dell'Inter Miami di David Beckam, ecco spuntare una nuova squadra statunitense per il trequartista argentino. Secondo il portale francese Foot Mercato, i Seattle Sounders si sono inseriti con forza nel diagolo con l'entourage del giocatore per averlo in rosa. La squadra dello Stato di Washington avrebbe già trovato l’accordo con Pastore ed è molto ottimista per la chiusura dell’affare con la Roma.

Pastore, parla l'agente: "Per ora nessuna offerta"

A fermare tutte le indiscrezioni l'agente stesso di Pastore, Marcelo Simonian: "Non c’è nulla, è impossibile - le sue parole a calciomercato.it -. Per ora non abbiamo ricevuto nessuna offerta e Javier vuole rimanere alla Roma“. Verità o stategia, solo il tempo lo dirà. Ma non è un segreto che Pastore abbia estimatori negli Stati Uniti e in Cina.

