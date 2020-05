Roma, niente allenamento: giorno libero, domani le sedute collettive

ROMA - Giornata di lavoro a Trigoria, ma non per i giocatori. Paulo Fonseca ha deciso di concedere un giorno di riposo ai giocatori prima di scendere in campo già da domani per gli allenamenti di gruppo. Un giorno di relax per i giocatori, poi da domani testa alle sedute con tanto lavoro atletico ma soprattutto tattico per preparare al meglio la ripresa del campionato. Questa mattina a Trigoria si sono presentati solamente Mirante e Cristante, tutti gli altri invece sono rimasti a casa.

Il Fulvio Bernardini ha comunque riaperto i battenti, sempre con la massima sicurezza. Lavori in corso in una delle palazzine del centro sportivo con gli operai muniti di mascherina, gli addetti alle pulizie hanno rimesso a nuovo tutti i locali prima dell'arrivo della dirigenza. Presenti a Trigoria Morgan De Sanctis, Manolo Zubiria e Petrachi.

