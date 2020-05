Roma, Campo Testaccio sta rinascendo. Frongia: "Sarà per i cittadini"

ROMA - Sono praticamente terminati i lavori a Campo Testaccio, celebre impianto che ha ospitato le gare della Roma dal 1929 fino al 1940. Lo ha comunicato l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale Daniele Frongia: "Guardate come prende di nuovo vita il famoso campo: le opere di messa in sicurezza che avevamo anticipato sono infatti quasi giunte al termine. Contiamo di consegnare l'impianto al Municipio per restituirlo alla cittadinanza in pochissimo tempo dopo dei lavori davvero svolti ottimamente. Come promesso abbiamo ereditato una boscaglia con un'enorme buca in disuso e accampamenti abusivi - che si voleva trasformare in un parcheggio - e consegneremo a breve alla città un luogo ripulito e riqualificato per farne usufruire di nuovo la cittadinanza ma speriamo, e qui la palla passa al Municipio competente, di vederne in pochissimo tempo una destinazione d'uso sportivo. Perché la memoria storica e gloriosa di Campo Testaccio ce lo impone!".

