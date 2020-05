Roma, senti Zappacosta: "Pronto per la ripresa, poi voglio restare"

ROMA - Davide Zappacosta scalpita, non vede l'ora di tornare in campo per mettersi alle spalle l'infortunio per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il terzino in prestito dal Chelsea è fermo dallo scorso 4 ottobre, ha lavorato per sei mesi attentamente e senza affrettare i tempi ed è pronto a tornare a lavorare con il gruppo. A gennaio ha ripreso a correre in campo, a giugno potrà finalmente giocare con la maglia della Roma: "Mi sto allenando, mi son allenato tanto ho fatto tanti sacrifici per poter essere a disposizione alla ripartenza del campionato - le parole del terzino a Sky Sport -. Naturalmente sto facendo ancora alcune sedute esclusivamente dedicate al ginocchio perché è un infortunio che chiede tempo per recuperare al meglio, ma credo di essere a un buon 90%, quindi penso di essere a disposizione per inizio campionato".

Tornare in campo con la maglia della Roma, ma anche la speranza di poter rimanere un'altra stagione: "A livello personale sicuramente mi piacerebbe tanto rimanere a Roma per diversi motivi. Il principale è dimostrare alla piazza, ai compagni e alla dirigenza il giocatore che sono".