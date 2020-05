Roma, oggi altro ciclo di tamponi. Da domani allenamento di squadra

ROMA - La Roma scalpita, ma è costretta a frenare in attesa dell'ok definitivo per gli allenamenti di squadra. Il club giallorosso, già pronto da una settimana per ripartire con le sedute collettive nella massima sicurezza, dovrà aspettare ancora qualche ora prima di ripartire sul serio. In giornata è attesa la ratifica del protocollo, da domani presumibilmente i giocatori cominceranno ad allenarsi insieme, probabilmente divisi in due gruppi. Intanto questa mattina Fonseca contunerà con l'allenamento "collettivo ma individuale": i giocatori manterranno sì le distanze di sicurezza, ma i gruppi saranno ridotti per ricevere istruzionitattiche da Fonseca, provare qualche movimento senza pallone e ritrovare il clima familiare perso dall’inizio del lockdown.

Roma, altro ciclo di tamponi

Massima sicurezza all'interno del Fulvio Bernardini, grazie al protocollo portato avanti dal club e il Campus Biomedico di Trigoria. Questa mattina, prima dell'allenamento, i giocatori sono stati sottoposti a un altro ciclo di tamponi. È il quinto nel giro di due settimane e mezzo, un vero e proprio record in Serie A. Il primo è stato fatto durante le visite mediche, prima di entrare per la prima volta a Trigoria dopo il lockdown, gli altri quattro invece negli ultimi quindici giorni, durante le sedute individuali.