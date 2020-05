Ufficiale, Gotze lascia il Borussia Dortmund. La Serie A lo chiama

ROMA - Un segnale importante lo aveva lanciato ieri il tecnico del Dortmund Favre: "Gotze non è adatto al nostro modulo". Oggi invece è doventato ufficiale: l'attaccante lascerà il Borussia alla fine della stagione. Il ritorno dopo l'esperienza al Bayern Monaco è stata un flop, complice gli infortuni ma anche un amore più sbocciato con l'ambiente, che non aveva accettato il suo addio per i bavaresi. A dare l'ufficialità del suo addio il direttore sportivo del club giallonero, Michael Zorc, ai microfoni di Sky Sports Deutschland: “Mario è davvero un bravo ragazzo e la decisione l’abbiamo presa insieme dopo un confronto. Il nostro rapporto di lavoro con lui finirà questa estate“.

Tutte le notizie sulla Roma

L'Italia chiama Gotze, starà a lui decidere se rispondere o se accettare le ricche offerte della Cina. Di certo per giocare in Serie A dovrà abbassarsi l'ingaggio da 8 milioni a stagione che percepisce al Borussia: su di lui ci sono la Lazio e il Milan. Più defilata la Roma che non è convinta nell'investimento oneroso (stipendio e commissioni) visti i tanti infortuni del tedesco.

La movida di Roma a Trastevere e Campo de' Fiori: i controlli e la folla