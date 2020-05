Santon, matrimonio rimandato per Coronavirus. Chloe: "Sarà ancora più bello"

ROMA - "Questo matrimonio non s'ha da fare". Ma solo per il momento. Davide Santon è stato costretto a rimandare le nozze con la sua Chloe, modella conosciuta ai tempi della sua esperienza al Newcastle, per l'emergenza Coronavirus. Avevano pianificando un matrimonio in grande stile a Roma, ma ovviamente l'impossibilità di spostamenti di parenti e amici che vivono all'esterno e in Italia hanno costretto al rinvio della loro unione. Chloe oggi sui social ha ricordato quello che sarebbe dovuto essere uno dei giorni più importanti della sua vita, con un po' di amarezza ma anche tanta speranza per il futuro: "Dovremmo aspettare un po’ di più ma sarà uno dei giorni più importanti in assoluto, sarà ancora più bello". Commovente anche il messaggio inviato dal padre, sotto chemioterapia per sconfiggere un brutto male: “Aspettavo con ansia di accompagnarti all’altare. Speriamo di stare meglio man mano che la chemioterapia andrà avanti e forse questo è stato un presagio per celebrare il matrimonio più tardi durante l’anno. Arriverà questo grande giorno e sarà addirittura migliore“.

Roma, contatti col Talleres per Bustos: affare da 12 milioni