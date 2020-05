Fonseca: "Scudetto alla Lazio? Non scherziamo"

POMEZIA (Roma) - Il campionato di Serie A sta per tornare ufficialmente dopo lo stop imposto dall'emergenza Coronavirus e Paulo Fonseca, allenatore della Roma, pizzicato in compagnia della famiglia in un ristorante di Torvaianica, frazione di Pomezia, da 'Lalaziosiamonoi.it', si mostra ironico e sorridente: "Scudetto alla Lazio? Non scherziamo!", la battuta del tecnico portoghese ex Shakhtar, rigorosamente dotato di mascherina. Poi, tornando serio, aggiunge: "Vincere il titolo è difficilissimo, vedremo chi la spunterà".

Una giornata di svago per il tecnico Fonseca, dopo un'intensa settimana di lavoro con la squadra: una sessione quotidiana fino a ieri (sabato 30 maggio), con l'unica eccezione di martedì 26, in cui i giallorossi hanno svolto una doppia tranche di allenamenti. La parte atletica è quella che sta curando maggiormente l'allenatore portoghese, al fine di far entrare in condizione il prima possibile tutti i calciatori a disposizione. Tra questi non figurano il portiere Pau Lopez, alle prese con una microfrattura al polso, e Diego Perotti, che sta seguendo un programma di recupero specifico per un problema muscolare.