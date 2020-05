Roma, la protesta della Curva Sud: "No alle cessioni dei campioni, Pallotta go home”

ROMA - La Curva Sud protesta contro la gestione Pallotta. Ancora una volta i tifosi criticano l'operato del presidente giallorosso, ma anche del dirigente Baldissoni e del consulente di mercato Baldini. La situazione economica della Roma, con un bilancio in rosso di oltre cento milioni, costringerà la cessione di giocatori importanti per le plusvalenze e riuscire a fare mercato nella prossima sessione estiva.

Quest'oggi i tifosi hanno esposto due striscioni davanti alla sede della Roma all'Eur, in viale Tolstoj, protestando contro la gestione del presidente: "Pallotta, Baldini e Baldissoni… La Roma non si risana con le cessioni!!”, il primo striscione. L'altro invece: “Se non sei in grado di tutelare i nostri campioni… Vai fuori dai cog****i! Pallotta go home!”.