Roma, Jesus in ginocchio per Floyd: "Tutti insieme contro il razzismo"

ROMA - La storia di George Floyd, afroamenicano statunitense arrestato da un agente di polizia a Minneapolis, e vittima dell’ennesimo episodio di razzismo sta sconvolgendo l’opinione pubblica mondiale dallo scorso 25 maggio. Da Totti a Zaniolo, passando per Kluivert fino a Juan Jesus: la morte di Floyd ha sconvolto anche il mondo dello sport. Quest'oggi il difensore brasiliano della Roma ha voluto mandare un messaggio attraverso i propri canali social, postando una foto di lui in ginocchio per far sentire la propria vicinanza a chi sta rivendicando i propri diritti: “A mio figlio Dudù, a mia figlia Sofia. Il più grande insegnamento che possiamo passarci l’un l’altro, come un testimone, è che in questo Mondo siamo tutti insieme. Senza barriere, senza violenza. Senza razzismo”.

