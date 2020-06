Perotti, l'ex pronto a colpire: "Roma-Siviglia una finale anticipata, siamo pronti"

ROMA - La Roma scalda i motori per la riparte del 24 giugno contro la Sampdoria. Prima la rincorsa verso un posto in Champions League, poi la scalata per l'Europa League. Sarà un'estate bollente per i giallorossi, lo sarà ancor di più per Diego Perotti che spera di aver superato gli infortuni muscolariper chiudere al meglio la stagione e affrontare il suo passato. Perché la Roma giocherà l'ottavo di finale europeo contro il Siviglia, squadra che ha portato El Monito in Europa e lo ha fatto crescere per sei anni. Sono state stagioni importanti, per Perotti la città andalusa è come una casa che è stato costretto a lasciare per via dei tanti infortuni che non gli hanno più garantito un posto da titolare: "Spero di tornare in città e rivedere la gente. A Siviglia sono diventa adulto e ho un bel ricordo", ha ammesso l'attaccante della Roma alla radio ufficiale del club spagnolo.

Prima il dovere, poi il piacere. Siviglia sarà soprattutto una meta da conquistare per riuscire ad andare il più avanti possibile nella competizione. Lì (o in campo neutro) i giallorossi ritroveranno anche l'ex direttore sportivo Monchi, che non ha lasciato un bel ricordo tra i tifosi giallorossi. "Roma-Siviglia potrebbe essere tranquillamente la finale del torneo - le parole dell’argentino -. Sarà difficile per noi, anche se in questi due mesi siamo stati in grado di studiarli meglio per trovare i loro punti deboli. Sarà una partita equilibrata, con due squadre allo stesso livello". Certo, con i tifosi sarebbe stato ancora meglio, ma l'emergenza Coronavirus ha blooccato la possibilità di vedere un normale ottavo di finale: "Anche se siamo entusiasti di giocare ed entrambi vogliamo vincere, sembrerà sempre un’amichevole o una sessione di allenamento o qualsiasi altra cosa, perché non è normale vedere un campo vuoto in una partita del genere, anche se dobbiamo dare il massimo e fare del nostro meglio. Sappiamo che il calcio è molto importante per le persone e forse può dar loro gioia in un momento come questo”.

