Fonseca: "La Roma un grande club. Sogno di vincere scudetto e Champions"

ROMA - Passo dopo passo Paulo Fonseca sta realizzando tutti i suoi sogni professionali. Lo racconta lui stesso in un'intervista a Roma Tv, svelando anche quali sono i suoi prossimi obiettivi: "Ho sempre avuto la fortuna di essere ciò che desideravo. Da ragazzo sognavo di essere calciatore e lo sono stato, poi ho sognato di fare l’allenatore e lo sono diventato, sognavo di allenare un grande club europeo e lo alleno. A livello professionale mi sento molto realizzato".

Dopo i successi allo Shakhtar Fonseca ha deciso di fare il grande salto nel campionato italiano, alla guida della Roma. Una stagione complicata, un nuovo gioco da studiare, tanti infortuni e infine l'emergenza Coronavirus che ha bloccato tutti dentro casa. Ha lavorato tanto il portoghese per ripartire col piede giusto il prossimo 24 giugno, alla ripresa del campionato contro la Sampdoria. E continuerà a lavorare sodo per raggiungere traguardi importanti: "Adesso sogno di vincere trofei importanti, la Champions League o il campionato, uno dei principali campionati europei, come quello italiano. Più in generale sogno di essere felice ogni giorno, vivere la vita in modo tranquillo. Per me la felicità è essere felici anche fuori dal mondo del calcio”.

