Friedkin-Roma, centinaia di volantini a New York: "Ti vogliamo"

ROMA - Meno di un anno fa la protesta dei tifosi della Roma contro James Pallotta aveva fatto il giro del mondo, con striscioni esposti in ogni continente. Oggi invece i tifosi hanno mandato un chiaro messaggio a Dan Friedkin, uomo d'affari che due mesi fa era a un passo dall'acquisto del club giallorosso, salvo poi ritirarsi per l'emergenza Coronavirus. I romanisti si sono fatti sentire anche per le strade di Manhattan, dove a marzo si stava per definire la cessione della società, attaccando centinaia di volantini con il volto storico dello zio Sam e il messaggio (sia in italiano sia in inglese): "Friedkin, Roma vuole te".

Meno di una settimana fa il gruppo "Roma" della Curva Sud aveva esposto degli striscioni davanti alla sede della Roma all'Eur: "Pallotta, Baldini e Baldissoni, la Roma non si risana con le cessioni”. Adesso invece il messaggio è indirizzato al magnate califor-texano, con la speranza che possa presentare una nuova offerta a Pallotta e diventare il nuovo proprietario del club. Una cosa è certa: se prima Ryan Friedkin, il figlio dell'uomo d'affari, era pazzo di Roma e non vedeva l'ora di trasferirsi nella capitale, dopo questa dimostrazione d'affetto dei tifosi romanisti la sua voglia di prendere il club sarà schizzata alle stelle.

