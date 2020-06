Totti agente, il primo colpo arriva dall'Inter. E ne sta preparando un altro...

ROMA - È arrivato il primo colpo della scuderia di Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso - con la sua agenzia scouting CT10 - ieri ha firmato la sua prima procura con Simone Bonavita, talento dell'Inter Under 16. Il ragazzo ieri mattina ha preso un treno da Milano, ha incontrato Totti nella sua agenzia all'Eur e ha firmato il contratto con il quale affiderà il suo futuro all'agenzia romana. Bonavita non sarà il nuovo Francesco Totti, ma le sue caratteristiche di gioco sono molto simili a quelle di Tonali. Il centrocampista classe 2004 ha un'ottima tecnica e visione di gioco, calcia rigori e punizioni e ama prendersi la regia della squadra.

Ma c'è un altro nome che Totti vorrebbe inserire nella sua scuderia, e gioca sempre nell'Inter. Sebastiano Esposito è uno dei pupilli dell'ex capitano giallorosso, da tempo sta seguendo la sua situazione ed è pronto a sferrare l'assalto. Già a dicembre Totti stava seguendo la situazione dell'attaccante, chiamato in pianta stabile da Conte in prima squadra. Si dice che il ragazzo stia cercando un nuovo agente, lui il 2 luglio compirà 18 anni e vorrebbe festeggiare con un nuovo contratto quinquennale con l'Inter. Ecco che la proposta di Totti potrebbe essere proprio questa: firmare con la sua agenzia e subito dopo trovare un buon accordo con il club nerazzurro. Totti è al lavoro per trovare giovani talenti, adesso sembra davvero non fermarsi più.

