Roma, Zaniolo si affida a Fedez: ufficiale l'accordo con la Doom

ROMA - Crescita in campo ma anche fuori. Questo è il piano della Doom Entertainment, partecipata al 51% da Be ShapingTheFuture e da Fedez, per l'astro nascente Nicolò Zaniolo. Il cantante-rapper-showman aveva da tempo messo gli occhi sul giocatore della Roma: da adesso con l'agenzia Doom curerà l'immagine del ragazzo, per dargli sempre più visibilità anche nelle gesta extra calcistiche.

“Mi fa piacere che lui sia il nostro primo “nuovo acquisto” - ha commentato Fedez -: è un vero emergente, sostenuto da una grandissima caparbietà (dimostrata anche nell’affrontare e superare il suo infortunio) e dalla personalità solare ed entusiasta del ragazzo che è. È esattamente questa la visione che avevamo quando abbiamo creato Doom: mettere una struttura professionale a supporto dei giovani talenti. Sono certo che lavoreremo bene insieme“.

