Nainggolan: "Roma mi manca, ma la vita va avanti..."

ROMA - Radja Nainggolan torna a parlare della Roma, con amore ma anche tanta nostalgia. Durante un live su Twitch con il team Exceed di Fifa 20, il centrocampista dell'Inter in prestito al Cagliari ha riparlato dell'amore per il club giallorosso: "Lì ho lasciato il cuore ma non perché è la Roma: ho sempre ricevuto tanto affetto, ho vinto tante battaglie – ha dichiarato Nainggolan -. E poi a me piace la sfida. Io ritengo la Juve la squadra più forte degli ultimi dieci anni e per me era più importante provare a batterla che andare là e vincere. Questo è stato il mio spirito. A Roma ci ho sempre creduto e ricevere tanto affetto dalla gente è stato bello. Quindi sì Roma mi manca, ma la vita va avanti. Tante persone si lasciano con i fidanzati di una vita e poi si trovano un’altra vita”.

