"Antonucci tornerà subito a Roma": l'annuncio del tecnico del Setubal

ROMA - Non accenna a placarsi la polemica nei confronti di Mirko Antonucci, finito nel caos per aver pubblicato dei video divertenti sui social subito dopo la sconfitta del Vitoria Setubal, squadra in cui gioca in prestito, contro il Boavista. Una 'bravata' che ha fatto infuriare i tifosi, il club, ma soprattutto l'allenatore della squadra portghese: “Per la storia del club e per rispetto verso i tifosi, un giocatore del Vitória FC deve essere tale 24 ore al giorno - le dichiarazioni di Julio Velazquez in conferenza stampa -. La situazione è molto semplice: il club, la direzione e lo staff hanno capito che il comportamento di un giocatore in prestito non era quello che volevamo, né ciò che i fan meritano 24 al giorno, dentro e fuori dal campo. È stato comunicato alla Roma che il prestito termina ora e che non contiamo più sul giocatore, soprattutto per rispetto dei tifosi e della storia del club e per tutti coloro che lavorano quotidianamente per rappresentare, con la più grande responsabilità e dignità, questa squadra“.

A nulla sono servite le scuse di Antonucci sui social: "Sono pienamente consapevole degli errori che ho commesso. Vorrei chiedere scusa a tutti coloro che si sono offesi: tifosi, club, allenatore, compagni... Sto uscendo dai social d'ora in poi mi guarderete solamente sudare la maglia del Setubal. Forza Vitoria!".

