Roma, annullati tutti gli abbonamenti stagionali

ROMA - Novità importanti per i tifosi della Roma: il club giallorosso annuncia che "tutti gli abbonamenti stagionali nei settori Curva Sud, Curva Nord, Distinti Sud, Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario e 'corporate' digitali in Tribuna Tevere o Monte Mario, validi per il Campionato di Serie A Tim 2019/2020, sospeso a decorrere dall'8 marzo 2020 e che sarà ripreso a porte chiuse dal 24 giugno 2020, si intendono annullati". La parte degli abbonamenti non fruita dai tifosi sarà rimborsata mediante l'emissione di un voucher a partire da oggi.

Anche gli abbonamenti "premium" validi per la stagione 2019/2020 devono essere considerati annullati: le modalità di rimborso delle partite non godute saranno comunicate direttamente alle società titolari degli stessi. Da oggi sarà anche possibile richiedere il voucher di rimborso per tutti i possessori di biglietti per le partite Roma-Sampdoria e Roma-Udinese.