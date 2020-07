ROMA - Tegola per la Roma, Chris Smalling si è infortunato. Il difensore centrale alla mezzora del primo tempo del match contro il Napoli è stato coostretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. Smalling si è accasciato a terra facendo delle smorfie di dolore mentre si toccava l'inguine. Una vera e propria grana per Paulo Fonseca che potrebbe perdere il suo leader della difesa per diverse partite. Lo staff medico valuterà da domani le condizioni del trentenne.

