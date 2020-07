Roma, Mkhitaryan: "Sconfitta immeritata, non dobbiamo impazzire"

ROMA - Terza sconfitta consecutiva per la Roma. Dopo i ko contro Milan e Udinese, questa sera la squadra giallorossa è stata battuta dal Napoli al San Paolo per 2 a 1. Gli azzurri di Gattuso hanno raggiunto la Roma al quinto posto: a nulla è servito il gol di Mkhitaryan. Al termine del match il trequartista armeno è intervento ai microfoni delle emittenti televisive. "Abbiamo giocato meglio rispetto alle altre partite, non meritavamo di perdere. Abbiamo fatto il nostro meglio per tornare in partita, ci abbiamo provato in tutti i modi. Ho pareggiato e abbiamo avuto delle altre occasioni. Siamo stati poco concentrati nel gol di Insigne. Abbiamo perso tre partite, ma stiamo lavorando duramente per tornare a vincere ed essere più fiduciosi per il resto della stagione".

Come si esce da questa situazione: è più un lavoro di testa o di gambe?

"E’ più un lavoro sulla mentalità. Dobbiamo essere calmi, non dobbiamo impazzire perché abbiamo perso le ultime tre partite e tutto è finito. Ci sono ancora otto partite, tutto è nelle nostre mani, se torniamo a vincere qualche partita ci possiamo rimettere in carreggiata. Possiamo farlo, abbiamo grande potenzialità, non sono solo parole. Abbiamo una squadra equilibrata, in questi momenti si vede se una squadra è squadra. Dobbiamo restare insieme, aiutarci a vicenda. Se facciamo così tutto andrà bene, se rimaniamo forti a livello di testa possiamo reagire".

Questa squadra ha i mezzi per reagire?

"La prima cosa è la testa. Se sei forte nella mentalità, fisicamente puoi sempre migliorare. Secondo me, se non sei forte a livello di mentalità, non importa se sei forte nel fisico. Dobbiamo concentrarci sulla mentalità, se siamo forti o no e sono sicuro che lo siamo. Il fisico è solo una questione di allenamento e tempo, siamo sulla buona strada. Staremo meglio fisicamente nelle prossime due partite, anche perché abbiamo una panchina lunga che ci può aiutare. Sono sicuro che abbiamo questa capacità a livello mentale di essere un top team".

Tu come stai fisicamente? La Roma ha bisogno di esperienza e qualità come la tua e quella di Dzeko.

"Sto bene, non ho giocato sempre dalla ripresa perché ci sono state delle rotazioni. Non c’è bisogno solo di giocatori esperti, serve un mix, alcuni esperti e altri che sono forti fisicamente. Sono sicuro che il mister sa benissimo come scegliere la squadra, i giocatori esperti sono qui per aiutare i giovani e gli altri. Siamo una squadra e dobbiamo venire fuori da questa situazione e sono sicuro che possiamo farlo".