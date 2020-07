Roma, Dzeko: "Manchester favorito per la vittoria". Fonseca: "Testa al Siviglia"

ROMA - Svelato oggi il tabellone della fase finale di Europa League, la Roma potrebbe affrontare ai quarti di finale la vincente tra Olympiakos e Wolverhampton (1-1 nella gara d'andata). Prima però l'impegno insidioso contro il Siviglia dell'ex direttore sportivo Monchi, che i giallorossi affronteranno il 6 agosto alle 18.55 allo stadio di Duisburg. “Penso che non sia un sorteggio facile - ha ammesso Edin Dzeko ai canali ufficiali del club -. Sarà difficile perché passando il turno con il Siviglia giocheremmo con squadre forti come Wolverhampton e Olympiacos. E poi il Manchester United, che forse è la favorita. Ma se vogliamo vincere la competizione bisogna affrontarle tutte. Per prima cosa dobbiamo battere una grande squadra, il Siviglia. Sappiamo che sarà un’avversaria dura e dobbiamo prepararci bene, poi qualunque sarà la sfida successiva la affronteremo“.

Anche il tecnico Paulo Fonseca ha voluto parlare del sorteggio, concentrandosi soprattutto sulla gara contro gli andalusi: “Sappiamo che in questa fase le squadre sono tutte forti ma per prima cosa dovremo pensare al Siviglia. È una delle squadre più forti d’Europa, ha vinto molte volte questa competizione. Non voglio pensare più in là rispetto alla partita contro il Siviglia“.

Conosce bene Wolverhampton e Olympiacos?

“Non voglio pensare alle altre, ma quello che posso dire che entrambe le squadre hanno tecnici portoghesi e diversi portoghesi anche come calciatori. Naturalmente conosco questi allenatori meglio di altri e sono molto bravi. Ora però allenano due squadre diverse e molto forti”.

Cosa ne pensa della formula di questa stagione?

“È la prima volta che giocheremo con gare secche. È una situazione nuova per tutte le squadre. Non voglio pensare troppo al formato ma solo al Siviglia. Sarà una partita unica, da dentro o fuori. Dobbiamo concentrarci solo su quella partita”.