“Roma e Lazio sotto attacco: il Psg fa sul serio per Pellegrini e Milinkovic Savic”

ROMA - Roma e Lazio sotto attacco. Il Paris Saint Germain fa sul serio per i due gioielli della capitale: sponda giallorossa Lorenzo Pellegrini, centrocampista che ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, sponda biancoceleste Sergej Milinkovi?-Savi?, vera stella della squadra di Inzaghi.

Come riporta ‘le10sport.com’, il ds del PSG Leonardo è pronto a stringere per Pellegrini dopo i contatti degli ultimi mesi. Il dirigente brasiliano ha intenzione di aumentare il pressing, con l’obiettivo di convincere il ragazzo ad accettare le avances ed esercitare la clausola rescissoria pagabile in due anni. Leonardo pronto anche a fare sul serio per Milinkovic Savic. Il Psg non ha mai smesso di seguire il serbo e nelle prossime settimane potrebbe tentate l'affondo decisivo per capire le intenzioni del club di Lotito.

