Totti, relax a Capri con la sua Ilary: fisico ancora da giocatore!

ROMA - Qualche giorno di vacanza prima di buttarsi nuovamente sul lavoro. Francesco Totti si è concesso una pausa dal lavoro con la sua agenzia scouting per trascorrere del tempo con sua moglie Ilary nella meravigliosa Capri. Mare, sole, una gita in barca e tanto relax per l'ex capitano giallorosso che questo pomeriggio ha mostrato una sua foto in costume ricevendo i complimenti dei tifosi della Roma: "A 43 anni ha ancora un fisico perfetto, secondo me il nostro Francesco potrebbe ancora farsi qualche minuto in campo", il post condiviso da molti. Terminata la vacanza Totti si ritufferà nuovamente sul lavoro, alla ricerca di giovani talenti da portare nalla sua scuderia: "Sto cercando il nuovo Totti in giro per il mondo, non sarà facile ma lo troverò", aveva detto qualche settimana fa.

