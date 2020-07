Roma, Fonseca: “L'anno prossimo saremo più forti”

ROMA - La Roma si prepara alla delicata sfida di questa sera contro l'Inter. A margine della conferenza stampa di ieri, Paulo Fonseca ha anche risposto a tre domande inviate dai tifosi tramite la piattaforma Socios.

È il suo primo anno nel nostro campionato, di quali esperienze o errori farà tesoro per migliorare il prossimo anno?

"Siamo all’inizio di un progetto, abbiamo cambiato tanti giocatori. Abbiamo tanti giovani, stiamo costruendo un progetto per il futuro. L’obiettivo principale è dare continuità al progetto e la prossima stagione saremo più forti di questa, sono fiducioso sul futuro. Penso che possiamo costruire una squadra con continuità".

Pensa che la difesa a tre possa essere il punto di partenza per il prossimo anno o rivedremo ancora 4-3-3 o 4-2-3-1?

"Mi piacciono entrambi i sistemi, lavoriamo con tutti e due i moduli. Non sono molto diversi l’uno dall’altro, penso che possiamo continuare con questo. Vediamo come finiremo la stagione".

Qual è una partita che non dimenticherà mai?

"Non mi dimentico di nessuno, ma la prima con la Lazio e anche il secondo derby sono stati con un’atmosfera diversa. Non li dimenticherò".

