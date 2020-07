Roma, Mkhitaryan: "Il pari è un peccato, ci siamo deconcentrati"

ROMA - La Roma trova un punto contro l'Inter per l'ingenuità di Spinazzola in area di rigore che ha concesso nei minuti finali del match il 2 a 2 finale con il penalty realizzato da Lukaku. Al termine del match il trequartista Henrikh Mkhitrayan è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per commentare il risultato: "È veramente un peccato il pari per come abbiamo giocato, specialmente nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene controllando la palla e la partita. Abbiamo avuto qualche situazione per segnare gol, ma alla fine abbiamo perso la concentrazione prendendo gol dall’Inter", le sue parole a Roma tv.

Il modulo sta portando i suoi frutti.

"Sì, già giocavamo con questo modulo da cinque partite. Facciamo molto bene ma c’è spazio per migliorare. Facciamo quello che il mister ci chiede. Siamo nella giusta strada e sono fiducioso che nelle prossime partite faremo meglio".

