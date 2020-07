ROMA - La Roma trova il pari contro l'Inter grazie a un'ottima prestazione di Roger Ibanez al centro della difesa a tre studiata da Fonseca. Brutte notizie però per il tecnico portoghese: il difensore brasiliano è stato costretto a uscire al 74' per un problema muscolare. Ibanez ha avvertito un risentimento all'adduttore della coscia destra: nelle prossime ore sono previsti ulteriori esami per valutare le sue condizioni.

Roma, Fonseca: "Abbiamo perso due punti, siamo stati sfortunati"