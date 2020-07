Roma, Totti batte la Lazio e vince lo scudetto di calcio a 8: “Mi portano fortuna”

ROMA - A poche centinaia di metri dal centro sportivo che per trent'anni è stata la sua seconda casa, Francesco Totti questa sera ha vinto sul campo il suo primo trofeo lontano dalla Roma. Il "nemico" però è rimasto sempre lo stesso, la Lazio. L'ex capitano giallorosso ha portato a casa con la sua Totti Sporting Club lo scudetto del campionato di calcio a 8, battendo i biancocelesti 2-1 grazie a una rete di Floro Flores e a una sua punizione ha deciso la partita.

Calcio a 8, Totti batte la Lazio e vince lo scudetto!

Un successo arrivato grazie alla grande rimonta della sua squadra in questo 2020, dopo qualche passo falso commesso nei primi mesi della competizione. “La Lazio mi porta fortuna! Meglio questo scudetto o l’Europa League della Roma? Sicuro meglio l’Europa League“. Queste le dichiarazioni nel post partita di Totti, che ha aggiunto: “Tornare l’anno prossimo? Non so, a settembre vedremo. Dobbiamo dare seguito a quello che abbiamo fatto quest’anno".