Florenzi torna a Roma. Termina il prestito al Valencia: "Grazie per l'affetto"

ROMA - Alessandro Florenzi torna a Roma. Il terzino ha terminato il prestito al Valencia e questa mattina ha preso un volo per rientrare nella capitale. Quattordici presenze in Spagna, con il club arrivato nono in classifica e rimasto fuori dalle competizioni europee: "Valencia, mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, SOLO GRAZIE! Alessandro", il post del terzino sui social. Ora le vacanze, poi Florenzi parlerà con la dirigenza giallorossa per il punto della situazione sul futuro. Molto probabilmente lontano da Roma.

Roma, Totti batte la Lazio e vince lo scudetto di calcio a 8: “Mi portano fortuna”