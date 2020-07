La Roma compie 93 anni: Piazza di Spagna si tinge di giallorosso

ROMA - L’amore per la Roma non va in vacanza, così i tifosi giallorossi si sono radunati questa sera a Piazza di Spagna, a poche centinaia di metri da via degli Uffici del Vicario – prima sede storica della società giallorossa – per festeggiare i 93 anni della Roma. Spettacolo organizzato dal gruppo Roma che - in totale sicurezza e senza assembramenti - ha coperto la scalinata di Piazza di Spagna con dei teli gialli e rossi: in alto lo striscione "as roma" e i fumogeni a rendere l'atmosfera ancora più suggestiva. Altri tifosi hanno esposto uno striscione sotto al Colosseo: “Sei la torcia che ci illumina la via”.

Via degli Uffici del Vicario: al secondo piano del palazzo adiacente alla Camera dei Deputati, il 22 luglio 1927 il presidente Italo Foschi firmò il primo ordine del giorno della nuova società, nata dalla fusione di Alba Audace, Roman e Fortitudo Pro Roma.

