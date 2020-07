Roma, Fonseca: "Zaniolo e Pellegrini sono incedibili. Nessun problema con Nicolò"

ROMA - La Roma dilaga a Ferrara battendo la Spal 6 a 1 e riagguantando il quinto posto in classifica. Ottima prestazione dei giallorossi che hanno dato una risposta importante al Milan che ieri aveva battuto il Sassuolo prendendosi momentaneamente la quinta posizione in Serie A. Al termine del match il tecnico Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per analizzare la prestazione dei suoi: "Zaniolo stato importante - le sue parole a Sky -. I giocatori che sono entrati come Zaniolo, Villar, Cetin e Kluivert hanno fatto molto bene e lavorato per la squadra. Abbiamo molti giocatori stanchi e quando entrano devono entrare con l’atteggiamento giusto".

Zaniolo, super gol e l'abbraccio con Mancini: pace fatta col difensore

Può confermare che Zaniolo è incedibile?

"Sì, non vogliamo vendere né Zaniolo né Pellegrini. Sono giocatori importanti per il futuro della Roma. Non c’è nessun problema con Zaniolo, è un talento, un giocatore molto importante per la Roma. Non è giusto creare tutta questa pressione su Zaniolo, su Pellegrini, sono giovani. Dobbiamo far crescere Zaniolo con equilibrio, è un giocatore con molto talento".

Queste invece le dichiarazioi di Fonseca a Roma Tv:

Questa partita poteva essere una trappola. È soddisfatto?

"Sì, questo tipo di partite dove le altre squadre non hanno ambizioni di classifica sono rischiose. Noi abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. In questo momento abbiamo molti giocatori stanchi e abbiamo avuto la possibilità di gestirli: questo è stato importante".

La Roma ha mandato in gol tantissimi giocatori: 17. Ciò la rende orgoglioso?

"In questo momento i nostri terzini hanno più possibilità di fare gol. È importante avere giocatori aggressivi in questo momento. Anche Carles Perez ha fatto una grande partita. Sono soddisfatto di tutti".

Cristante ha un potenziale enorme in fase offensiva: non lo vede troppo limitato a controllare la sua posizione?

"Oggi Cristante ha giocato più avanti di Diawara, solo dopo la sostituzione di Amadou si è abbassato. Io sono soddisfatto".

Abbiamo benzina per vincere tutte le partite fino alla fine?

"I ragazzi sono motivati, stanno giocando bene. Noi adesso dobbiamo pensare alla partita contro la Fiorentina e recuperare i giocatori, che sono molto stanchi. Vedi Spinazzola, Peres, Kolarov, Mancini o Diawara".

Tre punti e sei gol. Ma la cosa più bella qual è per lei?

"Tutto è importante: Smalling e Zaniolo sono tornati bene, Kolarov ha giocato bene, Bruno Peres mi sta piacendo. Sono tutti aspetti importanti. Per la prossima partita non voglio cambiare molto".

Pau Lopez era nervoso?

"Pau era stato male, aveva vomitato durante il giorno. Mi aveva detto che voleva giocare anche in queste condizioni".