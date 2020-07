Roma, tre nomi per il dopo Petrachi: caccia al nuovo direttore sportivo

ROMA - Agosto sarà il mese della verità. Tutti in società sono convinti che in questo mese la società passerà di mano. E’ diffi cile per Pallotta andare avanti senza certezze e con la prospettiva di dover fare tante plusvalenze per mettere a posto il bilancio. L’unico interlocutore in grado di chiudere in tempi brevi resta Friedkin: ha già presentato tre offerte e ha completato la due diligence, che dovrebbe solo aggiornare. Operazione che impegnerebbe eventuali nuovi acquirenti per diversi mesi. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità, in attesa dell’avallo della Consob e in un secondo momento della Covisoc, al piano presentato dalla Roma per completare l’aumento di capitale.

Urlo Roma, Veretout segna due gol dell'ex alla Fiorentina

NUOVO DIESSE - La società giallorossa è rimasta senza direttore sportivo e si cerca un profi lo in vista della prossima stagione, considerato che De Sanctis è vicino all’addio. Con Petrachi si andrà di fronte al tribunale civile. La società giallorossa punta sulla risoluzione del rapporto per giusta causa. Il direttore sportivo esonerato punta invece sul riconoscimento di altri due anni di ingaggio garantiti dal contratto. Non ci sono possibilità per Petrachi di andare alla Fiorentina, che ha appena rinnovato il contratto a Pradè. Per la Roma il sogno resta Paratici, se dovesse chiudere il suo rapporto con la Juve, ma sembra solo un’ipotesi suggestiva. Difficile riuscire a portar via Massara dal Milan, ma un tentativo verrà fatto. La Roma valuta anche il profilo di Burdisso, attuale direttore sportivo del Boca Juniors, che ha mantenuto buoni rapporti con il club giallorosso.

