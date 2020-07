La Roma a Torino fino a sabato. Ok della Juve per gli allenamenti a Vinovo

ROMA - Ultime due partite di campionato in trasferta, la Roma è pronta a giocarsi a Torino il quinto posto e la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Domani la squadra di Paulo Fonseca affronterà il Torino di Longo, sabato la Juventus neo campione d'Italia. Due gare in Piemonte nel giro di quattro giorni (la Lega ha anticipato i match a sabato), la società giallorossa ha allora deciso di rimanere a Torino anche dopo la gara di domani sera contro i granata per evitare il doppio viaggio e quindo lo stress che ne comporta.

Giovedì e venerdì la Roma ha avuto l'ok dalla Juventus per l'utilizzo del centro sportivo di Vinovo. Dopo il trasferimento dei bianconeri nel 2018 nell'innovativo Training Center alla Continassa, la struttura è stata lasciata ai vari settori giovanili del club bianconero per le gare ufficiali di categoria ma anche per gli allenamenti della Juventus Under 23. La Roma ha chiesto di poter lavorare nella struttura proprio per preparare la sfida contro i bianconeri: Agnelli ha accettato, anche per ricambiare il favore del 2013, quando la squadra di Conte si allenò a Trigoria per preparare la sfida di Supercoppa contro la Lazio, scatenando l'ira dei tifosi giallorossi.

