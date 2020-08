Perotti: “Vogliamo portare l'Europa League a Roma“

ROMA - La Roma chiude il campionato con una vittoria. I giallorossi questa sera hanno espugnato per la prima volta l'Allianz Stadium battendo la Juventus 3 a 1 grazie alla rete di Kalinic e alla doppietta di Diego Perotti. Tre punti ininfluenti per la classifica, ma una vittoria che dà morale alla Roma in vista della sfida di Europa League contro il Siviglia. Al termine del match il tecnico Fonseca è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: "Abbiamo fatto una gran partita, di carattere. Siamo riusciti a ribaltare il punteggio. Tutti i giocatori poco utilizzati quest’anno hanno dimostrato al mister che può contare su di loro in vista dell’Europa League", le parole a Roma TV.

Roma, paura Pedro: infortunio alla spalla, i medici costretti a utilizzare il respiratore

Questo è un bel modo di chiudere il campionato.

Ho giocato poco, davanti ho Mkhitaryan che ha fatto una grandissima stagione. La panchina doveva approfittare dei minuti di oggi per dimostrare al mister che ci siamo anche noi oltre ai titolari.

La forza di questa Roma è stata la possibilità di avere tante alternative in quest’ultimo periodo. E la stagione non è finita.

Infatti, ci siamo allenati tanto, con questo caldo è stato molto strano. Adesso possiamo pensare al Siviglia ed essendo una partita unica ce la giocheremo fino alla fine. Sarebbe bellissimo portare l’Europa League a Roma.

Da Florenzi a Karsdorp e Olsen: la Roma dei prestiti si allena a Trigoria