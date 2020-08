Roma, l'emozione di Calafiori: “Sogni di una vita che si avverano”

ROMA - L'esordio in Serie A non si scorda mai. Riccardo Calafiori ha festeggiato la sua prima partita da titolare contro la Juventus, nella quale si è procurato anche il calcio di rigore realizzato da Perotti, con un post sui propri social: "Notti magiche e sogni di una vita che si avverano… Non poteva esserci esordio migliore!”, ha scritto Calafiori su Instagram. I giallorossi hanno cancellato dopo 8 anni il tabù Stadium, anche grazie alla bella prestazione del classe 2002.

