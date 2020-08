Roma, Dzeko: “Il cambio proprietà non serve a motivarci, lo siamo già"

ROMA - A pochi minuti dall'attesa sfida di Europa League controil Siviglia, il centravanti giallorosso Edin Dzeko è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per presentare la gara: "Vogliamo vincere - le sue parole a Sky -. Sicuramente dobbiamo fare una partita importante, quello che ci vuole in questa partita. Perché il Siviglia è una squadra tosta e importante, siamo pronti a dare tutto per passare il turno".

Siete nel momento migliore?

"Penso di sì, stiamo facendo molto bene, abbiamo vinto tante partite giocando anche molto bene. Siamo pronti".

Da capitano, il passaggio di proprietà vi dà motivazioni in più?

"Noi le motivazioni le abbiamo, poi c’è gente che pensa ad altre cose. Noi siamo a Duisburg al 100% per provare a fare di tutto per passare il turno".