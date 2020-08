Dan si prende la Roma, Ryan la guiderà: ecco chi è il figlio di Friedkin

ROMA - La Roma è di Dan Friedkin, il magnate texano (di origine californiana) che negli ultimi mesi ha lavorato strenuamente per riuscire a convincere James Pallotta ad accettare la sua offerta. Con una pandemia di mezzo e mesi di stop alle trattative, alla fine Friedkin ha raggiunto l'acccordo con il patron giallorosso per 591 milioni di euro. La Roma resta americana ma cambia proprietà, con la speranza dei tifosi di riuscire a risollevare le sorti economiche e sportive della squadra giallorossa e di conquistare un trofeo che manca ormai da dodici anni. Dan Friedkin nuovo patron della Roma, ma non la guiderà da solo: con lui ci sarà il figlio Ryan, primo tifoso della trattativa e colui il quale dovrà seguire direttamente dalla capitale le vicende del mondo giallorosso, prendendo decisioni e diventando vero portavoce del padre.

Ryan Friedkin ha solamente trent'anni ma ha già tanta esperienza nel mondo del business e non solo. Dopo la laurea alla Southern Methodist University Ryan si è trasferito a Los Angeles dove ha cominciato a coltivare la passione (come il padre) del cinema. Dan ha fondato la Imperative Entertainment nel 2014, il figlio del magnate texano ha prodotto il suo primo film tre anni dopo con “Hot Summer Nights".

È il direttore e consigliere di amministrazione di The Friedkin Group, lui insieme al padre lo scorso d'ottobre hanno visitato Roma ma soprattutto Trigoria e gli uffici a viale Tolstoj per un primo approccio al mondo giallorosso. Oltre alla carica nel gruppo fondato dal padre, Ryan è molto attento alle questioni legate alla beneficenza: la “Friedkin Conservation Fund” è un’organizzazione istituita per preservare le aree protette della Tanzania e viene molto seguita dal trentenne. Così come sarà seguita con grande attenzione e profesisonalità la Roma: Ryan non vede proprio l'ora.

