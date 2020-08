La Roma in vacanza tra Sardegna, Liguria e mezza Europa: ecco tutte le mete

ROMA - Ancora sedici giorni di riposo per recuperare le energie e dimenticare la figuraccia in Europa League. I giocatori della Roma da sabato scorso sono in vacanza per staccare un po' e farsi trovare pronti per la nuova stagione che prenderà ufficialmente il via il 27 agosto con il raduno a Trigoria per i tamponi anti Covid. Il giorno seguente invece comincerà il ritiro pre stagionale, che verrà svolto interamente al Fulvio Bernardini. Fonseca non potrà contare però su tutta la rosa: il 29 agosto i nazionali lasceranno la capitale per aggregarsi ai rispettivi ritiri e preparare le sfide di Nations League e le varie amichevoli. Non ci sarà la consueta sfilata estiva a Villa Stuart per le visite mediche di idoneità sportiva: le analisi sostenute a giugno, post lockdown, sono valide anche per la prossima stagione.

I giocatori intanto sono sparsi per l'Europa per godersi le vacanze. Molti hanno scelto mete italiane per evitare troppi spostamente e limitare il rischio contagio da Coronavirus. Zaniolo, Ibanez e l'ex Smalling hanno scelto il sole e il mare della Sardegna: il talento giallorosso è partito oggi per Olbia (ieri invece il brasiliano) con la fidanzata Sara e qualche amico, dopo aver festeggiato ieri a La Spezia il compleanno della sorella Benedetta. Tra la Liguria e la Toscana Cristante che si sta godendo le bellezze delle Cinque Terre e le spiagge della Versilia insieme alla fidanzata. Mare anche per Antonio Mirante, ma nella costiera amalfitana, mentre Pellegrini, Perotti, Fazio e Spinazzola per il momento sono rimasti a Roma. A casa, ma nei rispettivi Paesi anche Kluivert, Under, Kolarov, Kalinic, Veretout e Villar. Dzeko si sta godendo un po' di vacanze in Croazia, dagli amici che vivono a Dubrovnik, Florenzi è a Ibiza mentre Pau Lopez ha viaggiato qualche giorno in Portogallo e adesso è a Vigo, in Spagna.

