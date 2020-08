Roma, Gonalons resta al Granada ma è positivo al Coronavirus

ROMA - La Roma comincia a fare cassa con i giocatori fuori dai piani di Fonseca e in prestito in giro per l'Europa. Sono tanti i calciatori che il club giallorosso ha girato in prestito la scorsa estate e tra questi c’è Gonalons. Da oggi, come riporta il sito del Granada, è ufficiale il riscatto della società iberica dopo aver ottenuto la salvezza nell’ultimo campionato. Alla Roma andranno 4 milioni di euro.

Poco dopo l’ufficialità del suo riscatto, il Granada ha comunicato anche che Gonalons è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore è isolato nella sua casa in Francia: lo staff tecnico e medico del club spagnolo sono in costante contatto con lui per assisterlo nel suo recupero.