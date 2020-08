Roma, Pastore: “Ho combattuto con il dolore per tutto l'anno. Ora il recupero”

ROMA - Javier Pastore ieri pomeriggio è stato operato all’anca. L’intervento in artroscopia è stato effettuato dal dottor Marc Tey, nella clinica Tres Torres a Barcellona. L’operazione prevedeva la pulizia della cartilagine in artroscopia, con innesto di cellule staminali. Pastore dovrà rimanere lontano dal campo per circa unmese e mezzo, poi arriverà il definitivo momento della verità. L'argentino oggi ha voluto inviare un messaggio ai tifosi: “Ciao! Ieri ho finito l’intervento all’anca al quale mi sono sottoposto qui a Barcellona. È andato tutto bene, a parte un po’ di dolore. Come sapete ho combattuto tutta l’anno con questo problema, ma ho cercato di aspettare il più a lungo possibile per operarmi, volevo provare ad essere a disposizione del mister e dei miei compagni fino alla fine. Ora mi concentrerò per recuperare in fretta e preparare al meglio il prossimo campionato“.