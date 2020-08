Allarme Roma, due Primavera positivi al Coronavirus: stop agli allenamenti

ROMA - Allarme Coronavirus a Trigoria. Due giocatori della Roma Primavera sono risultati positivi al Coronavirus. I due ragazzi erano partiti per la Sardegna durante la pausa concessa da Alberto De Rossi per Ferragosto, al rientro ieri sono stati sottoposti al tampone (così come tutta la squadra) che è risultato positivo al Covid-19.

Roma, Pedro a Villa Stuart per i controlli alla spalla: “Sono molto felice”

La Roma ha immediatamente sospeso gli allenamenti, oggi nessun giocatore della Roma Primavera ha oltrepassato i cancelli di Trigoria e le sedute sono state annullate fino al 24 agosto. Giovedì tutta la squadra verrà sottoposta a nuovi tamponi per capire se altri ragazzi (che ieri sono entrati in contatto con i due partiti per la Sardegna) sono stati contagiati.

A rischio anche le sedute dei giocatori che la scorsa stagione erano in prestito in altri club o che sono in partenza. Anche Sdagui e Bouah gli scorsi giorni erano in Sardegna: probabilmente verranno sospese anche i loro allenamenti per evitare rischi agli altri giocatori (Florenzi, Olsen, Karsdorp, Riccardi) che compongono il gruppo.

Nel pomeriggio il club ha pubblicato sul sito un comunicato ufficiale:

"L’AS Roma comunica che, in una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo societario, due giocatori della rosa della Primavera sono risultati positivi a un primo tampone per la rilevazione del Covid-19.

I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore.

Il Club ha già avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa, compresa la sanificazione delle aree comuni e l’individuazione di tutti i soggetti entrati in contatto con i calciatori risultati positivi.

Le attività della squadra sono state al momento sospese fino a lunedì 24 agosto e tutti i componenti del gruppo squadra saranno nuovamente testati nelle prossime ore".