Zaniolo punto fermo della nuova Roma. E festeggia il milione con Fedez

ROMA - Si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna, prima di tornare a Trigoria e cominciare la nuova stagione. Nicolò Zaniolo scalpita, non vede l’ora di mettersi definitivamente alle spalle il recente passato con l’infortunio al crociato e qualche polemica di troppo, per ritornare al 100% in campo e aiutare la Roma a raggiungere gli obiettivi. Il talento è ormai al centro del progetto giallorosso, ancor di più adesso che la nuova proprietà è cambiata: i Friedkin sul sito del loro gruppo lo hanno inserito nell’immagine di copertina per l’annuncio dell’acquisto del club. Un segnale che indica come Dan e Ryan puntino tanto sul ragazzo sia in campo sia per gli sponsor.

Del resto, Nicolò in questo momento è una pepita d’oro. La sua maglia è sempre la più venduta, c’è la fila per le pubblicità con il suo volto, e il suo nome è ormai conosciuto in tutto il mondo. Grazie anche alla buona gestione dei suoi social, curati da ormai due mesi dall’agenzia di Fedez, la Doom Entertainment. Zaniolo ha raggiunto su Instagram ben un milione di follower, solo Dzeko nella Roma è più seguito con 1,3 milioni di seguaci.

Per "festeggiare" il traguardo, Nicolò e Fedez ieri sera hanno cenato insieme in un noto ristorante a Porto Cervo. Con loro c'erano anche Chiara Ferragni, la fidanzata Sara Scaperrotta e alcuni amici e collaboratori come D'Amico o Antonio Esposito, l'uomo che per Vigorelli che lo aiuta nella quotidianità. Lo aiuterà anche farà tra qualche settimana quando Zaniolo lascerà l'attico al Torrino (in cui è in affitto da Totti) per spostarsi in una villa a Casal Palocco con giardino e piscina.