Fonseca e il calendario della Roma: "Verona e Juve è un inizio difficile"

ROMA - "Abbiamo un inizio difficile contro il Verona, contro di loro è sempre difficile. Poi giocheremo in casa con la Juventus. Un inizio complicato. Come dico sempre dobbiamo pensare di gara in gara". Paulo Fonseca commenta così, ai microfoni di Sky Sport, il calendario della Serie A 2020/2021. Sarà un inizio impegnativo per la Roma: i giallorossi giocheranno la prima giornata a Verona per poi ospitare all'Olimpico i campioni d'Italia della Juventus alla seconda. "Dobbiamo giocare con tutti. Anche il termine del campionato è difficile. Adesso pensiamo all'inizio" ha aggiunto il tecnico portoghese.