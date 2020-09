Zaniolo shock: nuovo infortunio al ginocchio, si teme per il crociato

ROMA - Un secondo dramma per Nicolò Zaniolo, di nuovo ko al ginocchio. Il talento giallorosso si è accasciato nel finale del primo tempo del match tra Olanda e Italia di Nations League, chiedendo immediatamente il cambio per il dolore avvertito al ginocchio sinistro. I primi esami al quale è stato immediatamente sottoposto hanno evidenziato un'infortunio al legamento crociato: ancora è in dubbio se per la rottura o una lesione.

Zaniolo, le immagini dell'infortunio al ginocchio sinistro

Zaniolo, esami a Villa Stuart

Zaniolo è atteso nella notte nella Capitale per sottoporsi a ulteriori accertamenti all'alba a Villa Stuart, ed eventualmente a un nuovo intervento. Lo scorso 12 gennaio l'attaccante aveva riportato la rottura del crociato del ginocchio destro (l'altro rispetto all'infortunio di questa sera) nella gara contro la Juventus.

Zaniolo, il comunicato della Roma

In tarda serata la Roma ha diffuso una nota su Zaniolo: "L’AS Roma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. Nella mattinata di martedì, rientrato a Roma, il calciatore sarà sottoposto ad approfondimenti diagnostici e clinici per valutare l’entità dell’infortunio".

