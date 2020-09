Infortunio Zaniolo, arriva il messaggio speciale di Milik

ROMA - Il dramma Zaniolo è stato vissuto non solo dal ragazzo e dalla Roma, ma anche da tanti calciatori che gli hanno voluto mandare un messaggio di incoraggiamento e solidarietà. Tra questi anche Arkadius Milik, centravanti del Napoli. “Ci sono passato anche io, sono con te. Forza Nicolò”, il post del polacco che in passato ha subìto una doppia lesione ai legamenti delle ginocchia, e che da settimane è al centro delle voci di mercato proprio con la squadra di Zaniolo. La Roma infatti è interessata al giocatore qualora Edin Dzeko dovesse scegliere di andare alla Juventus per sostituire Higuain: è bastato poco allora accendere anche qualche voce di mercato sul messaggio social del centravanti azzurro.

Oltre a Milik anche tanti giocatori ed ex compagni di squadra hanno scritto sui social un messaggio a Zaniolo. Il "forza fratello" di Dzeko, Spinazzola, Mirante, Veretout e tanti altri. "Hai tutto il mio sostegno Nico. Tutto lo spogliatoio della Roma ti augura di tornare il prima possibile in campo. Forza amico", il post di Villar mentre invece Pellegrini ha pubblicato una foto di loro due festeggiare un gol: "Tornerai in campo con questo sorriso". Incoraggiamento anche da ex compagni e giocatori di varie squadre, l’in bocca al lupo di Totti, poi di Sensi, Pinamonti, De Paoli, Pjanic, Nainggolan, Caputo, El Shaarawy, Izzo, Castrovilli e tanti altri ancora.

