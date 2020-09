Riccardi al Pescara: ufficiale il prestito dalla Roma

ROMA - Adesso è ufficiale, Alessio Riccardi passa in prestito al Pescara. Il promettente centrocampista della Roma è accettato il trasferimento nel club abruzzese che lo ha fortemente voluto battendo la concorrenza di altre squadre. "La Roma comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Pescara i diritti alle prestazioni sportive di Alessio Riccardi. Il prestito durerà fino al 30 giugno del 2021, con diritto di riscatto e contro riscatto. Il calciatore classe 2001, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha fatto il suo esordio in Prima Squadra nel match di Coppa Italia contro la Virtus Entella a gennaio del 2019. Il Club augura a Riccardi le migliori fortune per questa nuova esperienza", il comunicato del club giallorosso.

Infortunio Zaniolo, ecco come può cambiare il mercato della Roma