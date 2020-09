Roma, fiocco rosa in casa Dzeko: è il terzo figlio

ROMA - EdinDzeko è diventato papà per la terza volta. La moglie Ambra ha dato alla luce la terza figlia, che è stata chiamata Dalia, nella clinica romana Mater Dei. Anche Una e Dani, gli altri figli della coppia, sono nati nella Capitale. Il parto era previsto per oggi e, infatti, la presenza di Dzeko per l'amichevole contro il Cagliari di oggi pomeriggio alle 18 era in dubbio. Ora il bosniaco prenderà parte alla partita, ma partirà in ritardo rispetto ai compagni per raggiungere il capoluogo sardo.